"Lauku sētas" Ingara bijusī draudzene Zane atklāj, kā jūtas pēc puiša "iznākšanas no skapja"

"Visa šī situācija man liekas smieklīga, cilvēki mani žēlo, aizstāv. Bet es nesaprotu, kāpēc. Es taču jau sen to zināju, man tas neliekas nekas tāds. Mēs sākumā bijām labi draugi, kad iepazināmies. Loģiski, ka viņš man bija pastāstījis jau vasarā to visu. Sākumā bijām tikai labi draugi, bet mūsu kopīgie draugi sāka runāt par to, ka starp mums noteikti kaut kas ir, lai gan tad nekas tāds pat nebija ienācis prātā, vienkārši sapratām viens otru jau no pusvārda. Tad nu smejoties izlēmām: ja reiz draugi tā runā, mēs viņiem par prieku varam uztaisīt teātri - lai jau domā, ka esam pāris," stāsta Zane.