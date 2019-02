Gerhards: PVN samazināšana gaļai, zivīm un pienam sekmētu ēnu ekonomikas apkarošanu

"Mēs skatāmies uz svaigo gaļu, zivīm pienu, olām ne tikai no tāda aspekts, ka tas ir atbalsts ražotājam vai patērētājam, bet dotu milzīgu tiešu ietekmi uz ēnu ekonomikas apkarošanu. Sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) viens no aspektiem ir tas, ka tā varam samazināt ēnu ekonomiku," sacīja Gerhards.

Komentējot to, kura gada budžeta kontekstā valdība varētu skatīt jautājumu par PVN likmes samazināšanu citām pirmās nepieciešamības precēm, ministrs norādīja, ka jautājums par termiņiem būs atkarīgs no tā, vai konkrētajā gadā paredzētas citas nodokļu izmaiņas.

Pēc PVN likmes samazināšanas Latvijai raksturīgajiem dārzeņiem, augļiem un ogām no 21% līdz 5%, reģistrēto PVN maksātāju skaits augļkopības un dārzeņkopības nozarē kopš 2018.gada sākuma pieaudzis par 12 - no 405 nodokļu maksātājiem līdz 417, bet augļu un dārzeņu pārstrādē pieaugums bijis par deviņiem nodokļu maksātājiem - no 69 līdz 78.