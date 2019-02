Kā komplektēt vasaras riepas un diskus?

Atšķirīgi riepu pāri uz auto asīm

Noteikti, ka daudzi ir saskārušies ar gadījumiem, kad kāda no auto riepām tiek pārdurta un to ir jāmaina. Šādā situācijā labākais risinājums ir iegādāties identisku riepu, kurai būs tādi paši rādītāji un veiktspēja kā pārējām trim. Reizēs, kad identisku riepu nav iespējams atrast, auto īpašnieki mēdz iegādāties atšķirīgu pāri, kuru attiecīgi montē uz kādas no asīm. Piemēram, uz priekšējās ass ir uzliktas jaunas vasaras riepas ar protektoru, kurām norādīts braukšanas virziens, savukārt aizmugurē jau palietotas riepas ar asimetrisku protektora zīmējumu. Lai gan šāda komplektācija ir atļauta, tas nepavisam labi neatsauksies uz auto vadāmību un pat var apdraudēt drošību. Tas skaidrojams ar to, ka katrs riepu veids ir paredzēts atšķirīgiem braukšanas apstākļiem un to protektoru zīmējumi uz ceļa seguma reaģēs pavisam citādāk. Tas ietekmēs automašīnas vadāmību, bremzēšanas ceļa garumu un riepu nodilumu.