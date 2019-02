Piektdienas horoskops: 22. februāris

JAUNAVA Ja pratīsi sastrādāties ar kolēģiem, gūt kopīgu valodu ar priekšniecību, viss ies savu gaitu. Šodien noteikti vajadzētu atturēties no apkārtējo kritizēšanas, pamācīšanas, pat tad, ja pats esi boss.

STRĒLNIEKS Neskrien ar pieri sienā, centies būt piezemētāks savā rīcībā, atturies no pārmērīga azartiskuma. Šodien nav pats atbilstošākais mirklis, lai risinātu apjomīgus finansiālos darījumus, parakstītu līgumus.

MEŽĀZIS Ja rodas sarežģījumi darba lietās, nesāc par to pārāk pārdzīvot, labāk uztver neveiksmes kā iespēju mācīties no savām kļūdām. Vakarā vari izkratīt sirdi otrajai pusītei, smelties no viņas morālo atbalstu.