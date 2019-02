Vecmīlgrāvī aizturēts iepriekš saistībā ar narkotikām policijas redzeslokā nonācis autovadītājs

Persona iepriekšējā reizē policistu klātbūtnē bija iebāzis mutē iepakojumu ar baltu pulverveida vielu un paspējis to norīt. Kā vēlāk pats vīrietis skaidroja, ka norijis pusgramu amfetamīna. Arī šajā reizē autovadītājs, ieraugot policijas operatīvo transportlīdzekli, mēģināja izvairīties no likumsargu klātbūtnes. Vīrietis strauji iegriezās Melīdas ielā, kur apstājās un izkāpa no automašīnas vadītāja sēdvietas.