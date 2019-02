Svaigo makaronu restorāns “Paslēptās receptes” graus mītus par šo ēdienu

A. Bakāns īpaši akcentē makaronu vārīšanas laika nozīmi. Pēc viņa stāstītā, restorāna apmeklētāji dažkārt jautā, kāpēc makaroni ir vēl nedaudz cieti, it kā nebūtu līdz galam izvārīti. Taču tas arī ir lielais makaronu gatavošanas noslēpums – tie nedrīkst būt pārvārīti. Tiem ir jābūt nedaudz cietiem, itālieši to sauc par „al dente”. Šādi pagatavotos makaronos saglabājas vairāk šķiedrvielu, organisms tos pārstrādā lēnāk un sāta sajūta saglabājas ilgāk. Gatavojot mājās, vārīšanas laikam diemžēl tiek pievērsts vismazāk uzmanības, tāpēc ēdiens bieži mēdz salipt un sāk atgādināt putru.

Pēc restorāna vadītāja teiktā, ražojot makaronus, visaugstākā līmeņa kvalitāte ir prioritāte, tāpēc tiek nodrošināta visu procesu kontrole – no produktu sastāvdaļām līdz ēdiena pagatavošanai. Sarunu biedrs neslēpj – būtiskākā lieta, kas nosaka makaronu kvalitāti, ir atbilstošu produktu izvēle. Itāliešu makaroni ir īpaši ar to, ka tos ražo no cieto kviešu miltiem, kuri pēc sastāva ievērojami atšķiras no mīksto graudu miltiem.