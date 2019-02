"Citadele": Bezdarbs Latvijā pirmo reizi kopš 2008. gada noslīdējis zem 7%

"Vislielākais darba vietu skaita pieaugums fiksēts būvniecībā, informācijas tehnoloģiju (IT), kā arī viesnīcu un restorānu nozarē, un faktiski ekonomikas struktūras ziņā arvien vairāk virzāmies pakalpojumu virzienā. Šo procesu vislabāk ilustrē IT nozare, kas pēdējos trīs gados radījusi aptuveni trešdaļu no visām jaunajām darba vietām Latvijā, lai gan nozare veido tikai aptuveni 3% no mūsu ekonomikas. Šis pieaugums gan pamatā koncentrējas Rīga, savukārt ārpus Rīgas darba vietu pieaugumā vairāk dominē tradicionālās nozares - rūpniecība, būvniecība, kā arī viesnīcu un restorānu nozare," norādīja Āboliņš.