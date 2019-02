Vecvagars: Pārāk ilgi meklējām savas iespējas uzbrukumā

"Paldies līdzjutējiem, kas tik lielā pulkā mūs atbalstīja. Sāpīgi zaudēt šādā atmosfēra. Paldies Dievam, šī nebija mūsu pēdējā iespēja. Veiksmīgi nospēlējot, varam izdarīt to, ko gribam. Domāju, pārāk ilgi un smagnēji meklējām savas iespējas uzbrukumā. Punkti nāca ļoti grūti. Tas nedaudz atņēma pārliecību, bet otrajā puslaikā uztvērām ritmu, tāpēc spēle kļuva skatāmāka un labāka," pēcspēles preses konferencē stāstīja Vecvagars.

"Freimanis vakardienas treniņā sajuta sāpes muskulī. Sākumā likās, ka nekas nav traks, bet šodien no rīta sapratām, ka viņš spēlēt nevarēs. Par izmaiņām komplektācijā nākamajai spēlei vēl paziņosim. Uz Melnkalni lidos 12 basketbolisti," atzīmēja Latvijas izlases stūrmanis.

"Šis bija viens no iemesliem, kāpēc mūsu spēlētāji bija ar lielu enerģiju un gatavi cīnīties, lai gan jau esam kvalificējušies Pasaules kausam," teica Skariolo, kurš spēles pēdējās minūtēs asi diskutēja ar sekretariāta galdiņu, bet izspruka no tehniskās piezīmes. "Spēles beigās centāmies veikt taktiskās maiņas, bet sekretariāts domāja, ka viens no mūsu spēlētājiem grib nākt laukumā, lai gan tā nebija. Tomēr tā gadās."