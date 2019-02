Daži KPV LV biedri izsaka neuzticību Artusam Kaimiņam un aicina izslēgt no partijas

Kvoruma trūkuma dēļ partijai KPV LV sestdien nācās atcelt plānoto biedru sapulci, kurā bija iecerēts spriest par politiskā spēka attīstību. No kopumā 666 biedriem uz to bija ieradušies vien 220. Partijas valde neuzskata, ka KPV LV nonākusi uz iziršanas robežas, tikmēr tās biedri žurnālistiem gaiteņos dalīja iesniegumu, ar ko šodien bija plānots aicināt no partijas rindām izslēgt virkni Saeimā ievēlēto deputātu, vēsta LNT Ziņas.