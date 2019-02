Strīds izvēršas dūru vicināšanā; Dobeles iedzīvotāji fiziski izrēķinās ar pašvaldības policiju

Aculiecinieks Emīls skaidro video redzamos kadrus, un iemeslu, kāpēc neviens no apkārtējiem nevēlējās pakļauties pašvaldības darbiniekam.

Viņi bija pārliecināti, ka policists pats bijis alkohola reibumā un nedrīkstēja pielietot elektrošoku, lai vienu no viņiem aizturētu.

Video redzams, ka Emīls pacēla no policista jakas izkritušo dienesta transportlīdzekļa atslēgu un neatdeva to īpašniekam. Viņš skaidro, ka tā rīkojās, jo nevēlējās, lai likumsargs aizbēg no notikuma vietas un sēžas pie stūres dzērumā.