Girgensonam aktīvs sniegums zaudējumā pret Toronto "Maple Leafs"

"Sabres" hokejistiem šis bija piektais zaudējums pēdējo sešu maču laikā, kas komandu pamazām attālina no dalības Stenlija kausā.

Spēles sākums "Sabres" vienībai gan bija veiksmīgs, jo 20.minūtē to vadībā izvirzīja Džeks Aikels, tomēr otrajā periodā "Maple Leafs" atbildēja ar četriem vārtiem pēc kārtas, no kuriem vienus guva arī viens no kādreizējiem Bufalo kluba līderiem Tailers Eniss. Otrās trešdaļas izskaņā Sems Reinhārts vienus vārtus atguva, turklāt trešā perioda devītajā sekundē Aikels ar saviem otrajiem vārtiem spēlē panāca jau 3:4.