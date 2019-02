"Tas sākas lēnām - es pamazām uzbudinos, turpinu skatīties pornogrāfiju un tad sāku izmantot seksa rotaļlietas. Es jūtu, kā saasinās visas manas maņas. Prāts novēršas no ikdienas problēmām. Tu zini, ka tas beigsies tikai tad, kad nospiedīsi "stop" pogu. Mani uzbudina doma, ka es kontrolēju pilnīgi visu - to, ko skatos, kā jūtos un ko izvēlos ar sevi darīt. Es pati sev varu sniegt tādu orgasmu, kā to nespēs neviens cits, it īpaši vīrietis," atklāj sieviete.