Pie Rīgas Centrālās stacijas sakaujas jaunieši; pieci aizturētie

Policisti noskaidroja, ka ķilda iesākusies tovakar ap pulksten 19.30 pie Rīgas Centrālās stacijas. Uz soliņa sēdējusi piecu jauniešu kompānija. Uz blakus soliņa atpūtušies vēl apmēram tikpat jaunieši. Viens no jauniešiem pienācis pie otras kompānijas paprasīt cigareti, kā rezultātā starp abām kompānijām sācies skaļš strīds. Šīs nesaskaņas sākotnēji izšķīra apsardzes darbinieki.

Taču ar to konflikts nebeidzās. Vienas kompānijas biedri devās prom no Centrālās stacijas laukuma, taču otra kompānija viņiem sekoja. Kad jaunieši bija pagājuši tālāk no stacijas, konflikts pāraudzis fiziskā sadursmē. Lai gan jauniešu liecības atšķiras, policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viena kompānija uzbrukusi otrai kompānijai, sitot un saplēšot apģērbu.