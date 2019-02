Mājdzīvnieka locītavu veselība - kā laicīgi pamanīt slimības simptomus?

Simptomi

Savukārt "PetCity" veterinārās klīnikas veterinārārsts Renārs Erdmanis-Hermanis skaidro: "Sākumā tas var izpausties kā klibums, nelielas sāpes, kā grūtības pārvietoties un piecelties no guļus stāvokļa. Smagākos gadījumos ir izteiktas sāpes, apātija, apetītes trūkums."

"Ja saimnieks novēro kaut vienu no šiem simptomiem, pirms jebkāda veida ārstēšanas vai profilakses sākšanas, būtu jāvēršas pie speciālista."

Profilakse

"Ja konkrētai šķirnei ir iespējamība uz iedzimtām locītavu slimībām, tad to var laicīgi konstatēt, konsultējoties ar veterinārārstu un veicot attiecīgus izmeklējumus, piemēram, rentgenogrāfiju un datortomogrāfiju," skaidro Renārs Erdmanis-Hermanis.

Uzturs

Veterinārijā ir visai plašs dažādu papildbarību piedāvājums, kas paredzēts tieši locītavu slimību profilaksei. "PetCity" veterinārās klīnikas veterinārārste Liene Aveniņa gan norāda - neviena no šīm barībām nav ārstējoša, bet gan uzturoša - tāda, kas paredzēta diskomforta mazināšanai.

"Visbiežāk tiek lietota papildbarība ar glikozamīnu, to kombinējot ar hondroitīnu, MSM un C vitamīnu. Suņiem, tāpat kā cilvēkiem un zirgiem, locītavu slimību gadījumā tiek veiktas hialuronskābes injekcijas locītavās - to praktizē arī "PetCity" klīnikas ārsti - Miervaldis Kļaviņš un Aigars Brinķis. Inovācija ir cilmes šūnu injicēšana locītavu somiņā, šī procedūra notiek līdzīgi, kā ievadot hialuronskābi," skaidro veterinārārsts Renārs Erdmanis-Hermanis.