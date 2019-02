Rīgas domniekiem liegts iepazīties ar auditoru ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē"

"Ziņojums ir nosūtīts kapitāldaļu turētājam un, ja viņš ļaus ar to iepazīties - tas būs viņa lēmums, taču tas, protams, jāsaskaņo arī ar auditoriem. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā ir tādas lietas, ko mēs varam izmantot tiesā. Ja šie argumenti nonāks atklātībā, tas var kaitēt uzņēmumam un mūsu iespējas uzvarēt tiesā var zust. Deputāti tika iepazīstināti ar to informāciju, ko ir atļauts zināt. Nekāds paraksts neatsver to, ka šādā veidā mēs varam zaudēt miljonus," sacīja Matīss.