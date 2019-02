Austrālija piemēro apcietinājumu kardinālam, kas atzīts par vainīgu pedofilijā

Kongregācija izmeklē apsūdzības par garīdznieku seksuāliem pārkāpumiem. Tās lēmumi var novest līdz tādiem sodiem kā izslēgšana no priesteru kārtas.

Kad otrdien tika oficiāli paziņots, ka Pels atzīts par vainīgu pedofilijā, Vatikāns uz to reaģēja, paziņojot, ka nogaidīs līdz galīgās apelācijas spriedumam pirms jebkāda lēmuma par sankcijām pret šo kardinālu.

Sākotnējā prāvā septembrī zvērinātie nevienojās viņu atzīt par vainīgu, bet viņš tika atzīts par vainīgu lietas atkārtotā iztiesāšanā 11.decembrī. Šī lēmuma paziņošana tika atlikta, un Austrālijas mediji drīkstēja par to ziņot tikai otrdien.

Austrālijā dzimušais Pels, kurš 1966.gadā tika ordinēts par priesteri un 2003.gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996.gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001. gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014. gadam.