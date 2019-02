Šovmenis Edgars Toretto parāda savas prasmes saprasties ar bērniem

Sērijā, kas skatītāju vērtējumam tiks nodota jau šovakar, pie tēta atstātajiem uzdevumiem Edgars ķersies ar īstu entuziasmu – dosies aktīvā atpūtā ar bērniem un, neskatoties uz to, ka ar ēst gatavošanu viņš ir uz “jūs”, būs gatavs pat sarūpēt ģimenei gardu maltīti. Īpaši radoši Edgars risinās bērnu savstarpējās attiecības – sapratis, ka ķīviņi māsu un brāļa starpā rodas lielākoties tāpēc, ka skolniekam Gustavam nav savas privātās telpas, viņš izveidos atsevišķu stūrīti, kur ieeja atļauta tikai zēnam. Edgars pamanīsies arī uzšķilt dzirkstelīti vecāku starpā – viņš uzaicinās Elīnu uz sievietes mīļākās grupas koncertu, kur to sagaidīs īpašs pārsteigums – kāzu dziesma! Kā īpašu pārsteigumu no vīra Sanda grupas “Galaktika” solists to veltīs tieši Elīnai.Pašmāju ģimeņu attiecību šovā “Tēt’, brauc mājās” ceturtdienās, plkst. 21:30, “STV Pirmā!”