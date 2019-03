Nemiro gados jaunā padomniece par sieviešu tiesībām: Esmu piemērs, ka viss ir kārtībā

Latvija noteikti nav sliktākajā vietā. Mums ir ļoti daudz brīnišķīgu sieviešu - līderu, no kurām var mācīties un iedvesmoties. Es esmu piemērs, ka viss ir kārtībā un ar negativitātes vilni var tikt galā. Neatkarīgi no vecuma sievietēm diezgan bieži mēdz sist zem jostasvietas. Es nezinu, vai tādus pašus komentārus rakstītu vīrietim. Emocionāli pašā sākumā tas aizskar, bet pēc tam uzaudzē biezāku ādu un tiec ar to galā," uzskatos dalās Jonīte.