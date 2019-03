Mainās "Rīgas mikroautobusu satiksmes" minibusu kustības saraksti

Ņemot vērā, ka darba dienās liela daļa pasažieru ir vairākkārt ierosinājuši pēdējo "Centrs-Jugla" reisu no centra izpildīt vēlāk, no 2. marta šī maršruta minibuss no centra virzienā uz Juglu izbrauks pulksten 21.10, nevis kā līdz šim pulksten 20. Dienas vidū, kad pasažieru ir mazāk, kustības intervāls tiks palielināts no 20 minūtēm līdz 25-30 minūtēm.