Kurucs maču sāka no rezervistu soliņa, nospēlēdams 27 minūtes un 41 sekundi, kas bija lielākais laiks komandā. Viņam atvēlētajās minūtēs cēsnieks grozā radīja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus.