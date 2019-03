Skolotājus no piketa un streika neatturēs arī solījums minimālo algu celt nedaudz vēlāk

Par to, ka minimālo algu par likmi pedagogiem, iespējams, varētu celt nākamā gada janvārī, iepriekš LIZDA ārkārtas padomes sēdē norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Tas arodbiedrību neapmierina, jo iepriekš panākta vienošanās par to, ka minimālā alga par likmi no 710 eiro līdz 750 eiro augs jau no šī gada 1. septembra.