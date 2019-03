Par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem kļuvuši Simons un Mičels

Iepriekš no Filadelfijas komandas par nedēļas labāko spēlētāju tika nosaukts Žoels Embīds, tādēļ "76ers" tagad kļuvusi par ceturto vienību līgā, kurai šādu godu šosezon izpelnījušies vairāki basketbolisti.

Pagājušajā nedēļā Simonss palīdzēja Filadelfijas komandai uzvarēt divās no trijām spēlēm, kamēr pats caurmērā katrā no mačiem izcēlās ar 16,7 punktiem, 13,3 atlēkušajām bumbām un 8,0 rezultatīvām piespēlēm. Divās no šīm spēlēm aizsargs izcēlās ar "triple-double".