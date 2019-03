Ušakovs saskata politiskā spiediena sekas Matīsa lēmumā atstāt RS

Viņš sacīja, ka par Matīsa lēmumu atstāt amatu uzzinājis vienīgi no plašsaziņas līdzekļiem un abas amatpersonas šodien nemaz nav tikušās.

Pēc mēra domām, lēmums bijis ļoti emocionāls, un viņam to ir grūti komentēt.

"Visu pagājušo nedēļu strādājām pie budžeta izveides. Vēl vakar strādājām pie nepieciešamo darbu plāna un nākamā tikšanās bija paredzēta ceturtdien, tādēļ viņa lēmumu man ir tiešām grūti komentēt. Es pieņemu, ka no vienas puses tas ir liels izaicinājums strādāt šajā uzņēmumā. No otras puses - viņam noteikti bija arī visaptverošs politiskais spiediens no visām pusēm, kas ir saistīts ar plāniem atlaist vai nu Rīgas domi vai personīgi mani," sprieda Ušakovs.