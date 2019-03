FK "Jelgava" pirms jaunās sezonas neizvirza konkrētu mērķi

""Jelgavā" ir spēcīgs treneru korpuss, kvalitatīvs apkalpojošais personāls un profesionāla administrācija ar kluba prezidentu priekšgalā. Par mērķiem? Esmu pret skaļiem lozungiem. Zinu, ka varam apspēlēt jebkuru pretinieku. No spēlētājiem sagaidu vēlmi un pārliecību, ka mēs varam sasniegt daudz. Pašatdeve ir augstākajā līmenī," gandarīts bija Pahars.

Kluba prezidents Māris Peilāns pauda prieku, ka "Jelgavai" jaunā sezona vairs nav jāuzsāk Olainē, bet tā to varēs darīt savā jaunajā treniņbāzē.

"Agrāk sezonu mēs sākām Olainē, jo Jelgavā vienkārši nebija iespējas aizvadīt mačus. Mēs noslogojām Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) dabīgo zālienu, jo nebija citu iespēju. Nevarējām aizvadīt kvalitatīvu treniņprocesu. Taču tagad esam uzbūvējuši mājas, kur var pulcēties gan jaunie futbolisti un viņu vecāki, gan virslīgas komandas spēlētāji," izteicās Peilāns. "Tomēr mēs neesam prom no ZOC. Vēlāmies lielās spēles aizvadīt tur. Esam pierādījuši, ka varam noorganizēt futbola svētkus pilsētā. Turpināsim pilnveidot kluba bāzi, lai jaunajiem jelgavniekiem un pilsētas viesiem būtu kvalitatīvi treniņu apstākļi."

"Prognozēju interesantu sezonu. Diemžēl ne tikai pozitīvā ziņā. To var noprast pēc visa, kas šoziem noticis futbola kuluāros. Mēs paši esam par tīru spēli un pieprasām to no mūsu partneriem. Jābūt godīgai attieksmei pret sevi un pārējiem. Tad futbols būs numur viens ne tikai pasaulē, bet arī Jelgavā un Zemgalē," uzskata "Jelgavas" prezidents.