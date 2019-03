Kā es braucu iepazīties ar veiksmīgāko Lietuvas restorānu tīklu pirms tā ienākšanas Latvijā

Uzzinājusi par Lietuvas veiksmes stāsta “ Grill London ” restorānu ķēdes plāniem ienākt mūsu tirgū, atverot pirmo restoranu jaunajā tirdzniecības centrā “Akropole”, manī radās ziņkāre uzzināt, kas ir “Grill London” un vai tiešām ažiotāža, kas pavada ikviena jauna šīs ķēdes restorāna atvēršanu kaimiņvalstī, ir pamatota. Vienā vējainā februāra dienā devos ciemos pie lietuviešiem. Izzināt un saprast to, kas ir veiksmīga biznesa atslēga šajā tik sarežģītajā sektorā un galvenais - vai ēdiens būs tik labs, kā par to runā?

Nedaudz par vēsturi - “Grill London” ir restorānu ķēde, kurā darbojas nu jau 13 restorāni. Kad pirms pieciem gadiem vairāki uzņēmīgi Lietuvas jaunieši nolēma izveidot pirmo restorānu, kurā goda vietā celta augsta ēdiena kvalitāte par saprātīgu cenu, viņiem pat pārdrošākajos sapņos nerādījās, ka jau neilgi pēc atklāšanas pie restorāna gaidīs cilvēku rinda un vien pēc dažiem gadiem dēļ augstā pieprasījuma šis kļūs par vienu no lielākajiem Lietuvas veiksmes stāstiem.

Kā radās oriģinālais koncepts un nosaukums? Restorānu īpašnieki vēlējās aizpildīt tirgus brīvo nišu: piedāvāt cilvēkiem ēdienu par cenām, kas ļautu šeit ieturēt maltīti ik dienas. Turklāt ar elastīgu ēdienkarti, dodot iespēju izvēlēties un kombinēt ikvienu ēdiena sastāvdaļu - piedāvājumā ir 23 dažādas gaļas un zivis, 11 dažādas siltās un 8 aukstās piedevas, kā arī 9 veidu mērces. Izvēloties vienu no 23 pamatsastāvdaļām, klients maksā tikai par to, jo divas piedevas (siltā plus salāti) un mērce ir iekļautas cenā. Kā liecina restorāna nosaukums, pilnīgi visi pamatēdieni tiek gatavoti uz dzīvas uguns, jo garšu un aromātu, ko dod grilēšanas process, nevar aizstāt ne ar ko.