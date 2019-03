M.Dukurs līderpozīcijā pēc PČ skeltonā pirmā brauciena

Pašreizējais čempions M.Dukurs pirmajā braucienā trasi veica visātrāk - 52,15 sekundēs, bet otrais pašlaik ir vācietis Kristofers Grothers, kurš no latvieša atpaliek par 0,07 sekundēm. Trešais, līderim zaudējot 0,11 sekundes, ir krievs Ņikita Tregubovs, bet ceturtais ir olimpiskais čempions Sunbins Juns no Dienvidkorejas, kurš no pirmās vietas atpaliek par 0,19 sekundēm.