Mārketnīcas viesistaba – pieredzes apmaiņas punkts

Šogad, tāpat kā citus gadus, Mārketnīcas viesistaba notiks vairākas pavasara pēcpusdienas. 27. februārī Mārketnīcas viesistabu atklāja sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas aģentūra Prospero. Aģentūras direktore Mudrīte Grundule, pasākumu nodaļas vadītāja Līga Lamstere un radošais un sociālo mediju nodaļas vadītājs Dāvis Braučs Mārketnīcā dalījās ar vairākiem pieredzes stāstiem. Pirmkārt, Mudrīte Grundule pastāstīja par ilgtermiņa sadarbību ar apmeklētāju iecienīto tirdzniecības centru Spice, kas ieņem arī nozares līdera statusu. Prospero pastāstīja konkrētus piemērus, kas palīdz pozicionēt tirdzniecības centru pašmāju tirgū un kas gūt panākumus ārvalstīs. Otrkārt, Prospero atklāja, kā top prestižākais sporta nozares gada notikums Latvijā – Gada balva sportā. Dāvis Braučs šīs tēmas kontekstā ielūkojās sociālo mediju un viedokļu līderu (influenceru) kampaņas plānošanā un īstenošanā. Tāpat tika meklēta atbilde uz jautājumu, kā iesaistīt viedokļu līderus un panākt plašu atspoguļojumu medijos un sociālajos tīklos. Savukārt, Līga Lamstere dalījās pasākumu rīkošanas un budžeta veidošanas pieredzē, atklājot, uz ko var un uz ko noteikti nevajag ietaupīt.

20. martā Mārketnīcas viesistabas stafeti pārņems aģentūra CUBE. Tās mākslinieciskais direktors Kristaps Šteimanis norāda, ka Mārketnīcas laikā dalīsies ar no pieredzes gūtiem noslēpumiem par risinājumiem, kas mūsdienu sarežģītajā digitālajā laikā ir aktuāli, piemēram, dizaina sistēmas, stāstu stāstīšana un lietotāju pieredze. “Dosim ieskatu tajā, kādi ir izaicinājumi strādājot ar šīm metodēm praksē un ko mēs iegūstam tās lietojot pareizi,” atklāj Kristaps Šteimanis.

Par tematu “Zīmols kā daļa no popkultūras” 24. aprīlī Mārketnīcas viesistabā uzstāsies aģentūras DDB Latvia stratēģiskā direktore Anna Celmiņa un radošais direktors Vairis Strazds. Savas uzstāšanās laikā viņi dalīsies pieredzē, kā zīmoliem veiksmīgi ielauzties popkultūrā. “Lai jūs pamanītu un cienītu, tikai ar stāstu par sevi šodien vairs nepietiek. Ir svarīgi risināt kādu sabiedrībā aktuālu tēmu, kas zīmolam var pavērt iespēju kļūt par daļu no popkultūras, panākot to, ka par aktualizēto tēmu runās gan taksometra šoferis, gan frizieris, gan ģimene pie vakariņu galda. Tas, savukārt, paredz daudz vairāk sekot līdzi globālām un vietējām kultūras izmaiņām un augošām tendencēm. Izrādās, ka šajā ziņā diezgan daudz ko varam mācīties no žurnālistiem,” ieskatu tēmā sniedz Anna Celmiņa.

22. maijā Mārketnīcas viesistabu pārņems komunikācijas vadības aģentūra Deep White. Deep White konsultantu komandai ir savs īpašais redzējums komunikācijas veidošanā, par kuru varēs uzzināt arī Mārketnīcā.

Bet 12. jūnijā aģentūra INSPIRED Mārketnīcas viesistabas apmeklētājiem atklās video nozīmi reklāmas komunikācijā. “Video zīmolu komunikācijā jau vairākus gadus nopietni dominē, tomēr joprojām nav izsmeltas visas iespējas, ko šis formāts var dot efektīvākai auditorijas sasniegšanai gan tradicionālajos, gan digitālajos mediju kanālos. Mijiedarbība starp radošo ziņu, auditorijas datiem, tehnoloģijām un mediju kanāliem ir viens no stūrakmeņiem, lai nākotnē nodrošinātu reklāmas atdevi un veidotu pozitīvu pieredzi klientiem, tādēļ savas uzstāšanās laikā mēs runāsim par kanāliem, kuros video formāts ir izmantojams visveiksmīgāk, pastāstīsim, kādas ir iespējamās kanālu kombinācijas un rādīsim praktiskus piemērus, kādā veidā video materiālu pielāgot izmantošanai televīzijā, kino, vides reklāmā, sociālajos tīklos un citur,” norāda INSPIRED projektu direktore Sigita Erdmane.

Pasākumu cikls Mārketnīcas viesistaba šogad notiks premium klases Minox Cocktailbar Gustava Zemgala gatvē 74, kas atrodās 14. stāvā ar brīnišķīgu skatu uz Rīgas centru.

