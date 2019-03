Pārliecinieties, vai jau pienācis laiks mainīt matraci

Viss ir atkarīgs no tā, kā matracis ticis kopts, jo atbilstoša kopšana paildzina jebkuras lietas kalpošanas laiku. Nevajadzētu akli uzticēties garantijas lapai, ja garantija sniegta uz ilgāku laiku, jo tas ne vienmēr norāda uz to, kad būtu jāmaina matracis.

Ja esat uzmanīgi un sargājat sevi no saaukstēšanās, bet tik un tā bieži šķaudāt, iemesls var nebūt vīruss. Vecajā matracī sakrājas putekļi un iekšpusē sāk rosīties putekļu ērcītes, kas var būt viens no galvenajiem iemesliem, kas izraisa šķavas. Parasti matracī esošo putekļu ērcīšu izraisītās iesnas mūs moka pa nakti vai no rītiem. Tāpēc, ja vēlaties no tā izvairīties, ieteicams izvēlēties lateksa vai viskoelastīgos matračus, kā arī dažādus antialerģiskos un antibakteriālos pārklājus, regulāri rūpēties par tīru gultas veļu un matrača tīrību.