Naudas balva Dukuram varētu sasniegt 28 458 eiro

Valsts prezidents Raimonds Vējonis (no labās) sveic Pasaules kausa Siguldas posma skeletonā vīriešiem uzvarētājus - 2.vietas ieguvēju titulētāko skeletonistu Martinu Dukuru (no kreisās), Krievijas skeletonistu Ņikitu Tregubovu - 1.vieta un 3.vietas ieguvēju -olimpisko čempionu Sunbinu Junu no Dienvidkorejas apbalvošanas ceremonijas laikā Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē.

FOTO: Paula Čurkste/LETA