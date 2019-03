Ķibermaņa četrinieks izcīna sudraba medaļas pasaules čempionātā

IBSF #BMWworlds in #Whistler

4-man #Bobsleigh:

➖ final results ➖

🏆 team Friedrich 🇩🇪

2🥈 team Ķibermanis 🇱🇻 +0.29

3🥉 team Kripps 🇨🇦 +0.45



Followed by:

team Andrianov 🇷🇺

team Vogt 🇨🇭

team Maier 🇦🇹



Full results: https://t.co/9YaNeukBje