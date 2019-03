"VEF Rīga" uzvar Blūma "Parma" komandu un tuvojas VTB "play-off"

"VEF Rīga" ar septiņām uzvarām 20 spēlēs Vienotās līgas kopvērtējumā ieņem desmito vietu, bet no izslēgšanas turnīra zonas to šķir tikai viena panākuma tiesa. Savukārt "Parma" ar trim panākumiem 19 mačos ir priekšpēdējā 14 komandu konkurencē.

"VEF Rīga" basketbolisti pirmo puslaiku zaudēja ar 41:45, bet spēles otro daļu iesāka ar astoņiem bezatbildes punktiem, četru punktu pārsvaru ar tālmetienu panākot Glenam Kouzijam. Tiesa, trešās ceturtdaļas otrajā pusē vadība tika zaudēta, bet trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Džabrils Durems ar "trejaci" to atguva, panākdams 69:68.

Uz to pretinieki atbildēja ar precīzu uzbrukumu, bet 71 sekundi pirms pamatlaika beigām Stīvens Zeks no soda metienu līnijas atguva viesiem vadību (71:70). Kad līdz finālsvilpei bija palikušas 20 sekundes, Kouzijs svarīgā brīdī iemeta vēl vienu trīspunktnieku un panāca jau 74:70 Rīgas vienības labā. Uz to pretinieki atbildēja ar precīzu tālmetienu, bet otrā laukuma galā divus soda metienus realizēja Andrejs Gražulis. Turpinājumā vēl divus "sodiņus" iemeta Kouzijs, nodrošinādams "VEF Rīga" komandai uzvaru.