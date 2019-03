Zagts auto "uzsēžas" uz jumta. Kā cietušajam vadītājam atlīdzinās zaudējumus?

Šobrīd gan tiekot strādāts pie izmaiņām OCTA likumā un nākotnē šī kārtība būs citādāka. "Sākot ar 1. maiju, ja nekas nemainīsies, šajos gadījumos būs izmaksas no tās automašīnas polises, kas bija zagta. Šobrīd no garantijas fonda, bet no 1. maija no tā līguma, ar kuru bija apdrošināts zagtais transportlīdzeklis," raidījumam norādījis Stengrevics.