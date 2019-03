Policija: Bērnu pornogrāfijas lejupielāde internetā Latvijā ir izplatīts noziegums

Valsts policijas apkopotais dzimumnoziegumu iedalījums liecina, ka 25% no šādiem noziegumiem saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšanu. Savukārt 22% šādu noziegumu saistīti ar seksuālu vardarbību, bet 15% ir izvarošanas.

Pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšana dzīvē parasti nozīmē to, ka personas internetā lejupielādē materiālus, kuros redzama bērnu pornogrāfija, zoofilija, nekrofolija un dzimumtieksmes apmierināšana vardarbīgā veidā.

Policija arī apkopojusi informāciju par iespējamo dzimumnoziedznieku jeb pārbaudāmo personu raksturojumu. Tas liecina, ka šādas personas ir vecumā no deviņiem līdz 83 gadiem, bet vidējais vecums ir 35 gadi. Pilngadīgas personas ir 89%, savukārt nepilngadīgas personas ir 11%. 98% šādu cilvēku ir vīrieši, bet tikai 2% - sievietes.

Policijas pārstāvis gan vērsa uzmanību, ka Latvijā kriminālatbildība iestājas no 14 gadiem, taču policijas praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad seksuāla rakstura noziegumus paveikuši bērni, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu.

Cietušo personu vecums variē no diviem līdz 62 gadiem, bet vidējais upura vecums ir 17 gadi. 89% no cietušajiem ir nepilngadīgie. 87% no cietušajiem pēc dzimuma ir sievietes.