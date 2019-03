Renārs Zeltiņš: Es nekad nesapratīšu vīriešus, kuri dzīvo slepenu dubulto dzīvi

"Pirmoreiz apprecējos 23 gadu vecumā, pirms tam bijām draudzējušies jau piecus gadus. Bērnu mums nebija. Bet tas ir pagājis, varu pateikt tikai to, ka esmu pateicīgs par visu, kas noticis manā dzīvē. Tagad mana karstākā vēlēšanās ir nodzīvot ar Ievu līdz mūža galam, izaudzināt meitu, novecot kopā. Un ceru, ka nekad nesniegšu interviju, kurā man būs jāsaka kaut kas pretējs. Esam ar sievu to pārrunājuši, ka negribam piedzīvot tādu krīzi, no kuras netiekam ārā. Mēs cīnīsimies," stāsta Zeltiņš.