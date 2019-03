"McDonald’s" šogad plāno atvērt divus jaunus restorānus Baltijā

Viņa atzīmēja, ka "Premier Capital" patlaban pieder 147 "McDonald’s" restorāni, ieskaitot 11 jaunos restorānus, kas tika atvērti laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2019.gada janvārim. Četri no tiem tika atklāti Rumānijā pērnā gada decembrī. Tāpat grupas uzņēmumos šobrīd strādā vairāk nekā 8200 darbinieki. Astoņi no jaunajiem restorāniem ir atvērti Rumānijā, un četros no tiem atrodas arī "McDrive" un "McCafe" kafejnīcas. "McDrive" atrodas arī jaunajā restorānā Lietuvā un divos restorānos Grieķijā.