Leģionāru piemiņas pasākumu laikā ierobežos satiksmi Brīvības pieminekļa apkārtnē un Vecrīgā

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, Raiņa bulvāra kreisajā pusē, posmā no ēkas Raiņa bulvārī 9 līdz Brīvības bulvārim, Kaļķu ielas posmā no Kungu ielas līdz Brīvības laukumam, kā arī Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā un virzienā no 13. janvāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, un Skārņu ielā.

Tāpat no pulksten 9 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu, velorikšu un gājēju kustība Skārņu ielā, Jāņa sētā, Kaļķu ielas posmā no Kungu ielas līdz Brīvības laukumam, Meistaru ielas posmā no Amatu ielas līdz Kaļķu ielai, Kalēju ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai, kā arī Riharda Vāgnera ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai.

Ierobežojumi nepieciešamības gadījumā tiks ieviesti arī Vaļņu ielas posmā no Smilšu ielas līdz Gleznotāju ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Aspazijas bulvārī no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Brīvības laukumā.