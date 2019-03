Suņu sakostu roni glābt neizdevās! Aprāvusies viena Rīgas Zoodārzā nogādātā ronēna dzīvība

Tādēļ Zoodārza speciālisti brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, aicina suņus nelaist brīvsolī, bet turēt pie pavadas. Tā tiks pasargāti gan no jūras sildīties izlīdušie un bieži vien novārgušie ronēni, gan paši mājas mīluļi un to saimnieki.

Gandrīz puse gadījumu, kad ronēni nonāk nāves briesmās, saistīti ar četrkājaino mājas mīluļu darbībām.

Turklāt, satiekoties sunim un ronēnam, dzīvībai bīstama situācija veidojas ne vien mazajiem ronēniem, bet arī pašiem četrkājainajiem draugiem.

Jāatceras, ka ronēns var būt slims ar kādu infekcijas slimību, ar kuru var inficēties arī kodējs. Infekcija, nonākot saskarsmē ar mīluli, var būt bīstama arī suņa saimniekam.

Patlaban Rīgas Zoodārzā nogādāti jau pieci novārguši un/vai ievainoti ronēni. Viens pogainais ronēns atceļojis no Igaunijas, savukārt četrus pelēko roņu mazuļus Zoodārzā nogādājuši mūsu speciālisti no Latvijas piekrastes pludmalēm. Divi novārguši ronēni atvesti no Vidzemes puses – Saulkrastiem un Laučiem, viens – ar suņa koduma pazīmēm – no Jūrmalas, Kauguriem, savukārt pēdējais ronēns šajā ceturtdienā, novārdzis un ievainots, Zoodārzā nogādāts no Vakarbuļļiem.

Četri no ronēniem patlaban atrodas Zoodārza speciālistu aprūpē. Lai gan tie vēl arvien atrodas karantīnas apstākļos, un nav zināms, vai to stāvoklis un brūces ļaus viņiem izaugt lieliem, tomēr tie pamazām atkopjas – pelēkie ronēni maina savu balto pūku kažoku uz pieaugušajiem roņiem raksturīgo pelēko, Zoodārza speciālistu vadībā iepazīst zivis un mācās tās ēst. No laba prāta gan vēl tas nesanāk.

Diemžēl Kauguros atrasto ronēnu glābt neizdevās. Ronēns atrasts un Zoodārzā nogādāts ar acīmredzamām suņa kodumu atstātām, pūžņot sākušām brūcēm galvā. Ievainojumi bija tik dziļi un dzīvībai bīstami, ka speciālistiem nācās pārtraukt dzīvnieka mokas, to iemidzinot.