Par nejaušu egļu jaunaudzes nodedzināšanu notiesā pensionāru

Spriedumā skaidrots, ka notiesātais vīrietis pie savas mājas bija nolēmis iekurt ugunskuru, lai sadedzinātu papīra atkritumus. Taču, ņemot vērā to, ka vīrietis nevēlējās ugunskuru kurināt tieši pie savas mājas, viņš pagāja tālāk pļavā, kurā bija sausa zāle, nolika atkritumu maisu tur un aizdedzināja to.

Uznākot vēja brāzmai, no vīrieša izveidotā ugunskura aizdegās sausā zāle pļavā un liesmas apņēma arī netālu esošo egļu jaunaudzi 2,3 hektāru platībā.

Vīrietis liecībās uzsvēra, ka dedzināšana notikusi viņa pagalmā, vietā, kura bija attīrīta no apaugumiem. Tāpat vīrietis uzstāja, ka viņš bija sagatavojis divus spaiņus ar ūdeni un lāpstu.

Vīrietis arī tiesai norādīja, ka no ugunskura vietas līdz nepļautai zālei bijuši apmēram divi metri. Pēc tam, kad uznākusi vēja brāzma, dzirksteles iekritušas šajā nepļautajā zālē, to aizdedzinot.

Vīrietis ar ūdens spaiņiem centies apdzēst ugunsgrēku, bet tas nav izdevies. Tad, kad sapratis, ka paša spēkiem ugunsgrēku apdzēst neizdosies, vīrietis skrējis mājup, lai paņemtu telefonu, bet uztraukumā tas viņam izkritis no rokām un vīrietis uzkāpis tam virsū, tādējādi saplēšot telefona ekrānu un tad telefons esot atslēdzies.

Vīrietis arī tiesā pauda neizpratni par to, kā pa lauksaimniecības zemi uguns varējusi tikt līdz kilometra attālumā esošajai jaunaudzei. Attiecīgi vīrietis tiesai norādīja, ka, viņa ieskatā, jaunaudze aizdegusies nevis no viņa, bet no blakus esošās lauksaimniecības zemes.