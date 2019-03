Izvērtējot "Rīgas satiksmes" auditu, Pūce redz darbu tiesībsargājošajām iestādēm

"Tur ir acīmredzamas norādes uz fiktīvi nodarbinātību uzņēmumā, par to, ka viens vai otrs lēmums attiecībā uz uzņēmumu kredītu ņemšanu un attīstību ir pieņemts, neievērojot procedūru.

Autotransporta direkcija izprasījusi no "Rīgas mikroautobusu satiksmes" datus par pērn pārvadātajiem pasažieriem un uzņēmums atbildējis, ka 2018.gadā tas pārvadājis 11,8 miljonus pasažieru, no kuriem 14% ir bijuši ar invaliditāti, tātad viņiem biļetes apmaksājusi valsts. Kā vēstīja raidījums, no minētajiem datiem izriet, ka "Rīgas mikroautobusu satiksmes" pārvadāto personu ar invaliditāti īpatsvars ir bijis 3-5 reizes lielāks nekā citiem pārvadātājiem. Autotransporta direkcija solīja pārbaudīt, vai ar šiem datiem uzņēmums nav krāpies.