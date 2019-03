"Bad Habits" ar Ievu Florenci līksmo albuma prezentācijā un piedāvā jaunu klipu ar aktrises dalību

"Mums visiem tuvs ir country, blues, rock, rock'n'roll mūzikas stils, tāpēc centāmies šo visu atspoguļot mūsu debijas albumā, tādējādi iepazīstinot klausītāju ar sevi. Kad daļa no dziesmām bija uzrakstītas, izdomājām, ka tām piestāvētu kāds mūsdienīgs, neuzmācīgs, elektronisks pieskāriens, un no mūsu šaurā paziņu loka zinājām, ka Rolands Sīpols un Mārtiņš Leja DO studijā dara to, kas mums nepieciešams. Nekautrējāmies viņus uzrunāt. Šķiet, tā arī sākām sarunu un likām pamatu mūsu albumam, jautājot viņiem: "Kā varētu izklausīties, ja blūzam un country jūs pieliktu klāt kādu elektroniku?" Viņi piekrita ar mums strādāt, producēt albumu, jo materiāls bija gana interesants un daudzpusīgs. Viss studijā pavadītais laiks, apstrādes process bija viens milzīgs eksperiments, nezinot, kāds tas būs beigu beigās, kas nu ir salikts gaumīgos vāciņos deviņu kompozīciju garumā. Katra no albuma dziesmām atšķiras ar savu stilu un skanējumu. Tas ir dinamisks, nav garlaicīgs, šur tur liek domāt, aizdomāties vai tieši pretēji - nedomāt un aizmirsties. Mērķauditorija mūsu darbam varētu būt dažāda, jo enerģija un pašatdeve ir tas, kas raksturo „Bad Habits”, un varam būt gan traki skaļi un kliedzoši, dumpinieciski, gan sentimentāli un izjusti, tādēļ katrs klausītājs atradīs mūsos kaut ko, kas vieno viņu ar mūsu mūziku," stāsta Balodis.