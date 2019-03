Itālijas izlases treneris: Balotelli vēl nav gatavs atgriezties valstsvienībā

"Mario vēl nav optimālajā kondīcijā, lai spēlētu izlasē," sacīja Mančīni. "Viņš ir uzlabojis savu formu salīdzinājumā ar to, kāda tā bija septembrī, taču Mario var pielikt vēl. No viņa es gaidu daudz. Mario ir gandrīz 29 gadi, viņš ir pašā pilnbriedā, tāpēc no viņa sagaidu maksimumu."