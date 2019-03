Novickis: Sezonā bija brīži, kad šķita, ka neapsteigšu Čemberleinu

Portāls Apollo jau vēstīja , ka Novicka un Kristapa Porziņģa pārstāvētā "Mavericks" pirmdien savā laukumā ar rezultātu 125:129 pagarinājumā piekāpās Daira Bertāna pārstāvētajai Ņūorleānas "Pelicans". Mačs izcēlās, ar to, ka uz sesto vietu visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā pakāpās Novickis.

Vācietis šajā spēlē bija nepieciešams gūt četrus punktus, lai apsteigtu vienu no visu laiku labākajiem centra spēlētājiem Čemberleinu. Novickis mačā guva astoņus punktus.

"Pirms sezonas es no Vilta atpaliku tikai par 233 punktiem, bet, tai ejot, bija brīži, kad es domāju, ka viņu neapsteigšu," pēc vēsturiskā sasnieguma sasniegšanas teica Novickis. "Man bija pēdas trauma, bet, kad atgriezos es biju ļoti, ļoti lēns. Pēdējās pāris nedēļas es jutos labāk un sāku spēlēt labāk. Komanda sāka meklēt mani uzbrukumā un atkārtoja, lai metu."

"Esmu priecīgs, ka tas ir beidzies. Es centos to izdarīt jau iepriekšējā spēlē, bet nesanāca. Atmosfēra zālē bija vienkārši fantastiska. Tas ir tik nereāli apsteigt tādu leģendu kā Vilts," teica Novickis.

"Vēlos vienkārši apsveikt Dirku. Tas ir vēsturisks sasniegums," pēc mača teica "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails. "Daudzi no jums nezina, kā Dirks ir ziedojies, lai šodien šeit to sasniegtu. Dirks par to ir pelnījis papildu uzslavas."