FK "Liepāja" cīnīsies, lai Torress iegūtu vietējā spēlētāja statusu

Adaptējot iepriekšējo kārtību un dodot klubiem skaidru izpratni par pakāpenisko izmaiņu ieviešanu, jau pērn tika nolemts, ka šosezon virslīgas spēlē laukumā vienā komandā jābūt vismaz sešiem federācijā sagatavotiem spēlētājiem, 2020.gadā - vismaz pieciem, bet 2021. un 2022.gadā - vismaz četriem. Tāpat, sākot ar 2020. gadu, komandas virslīgā drīkstēs pieteikt 25 spēlētājus, no kuriem vismaz 13 jābūt federācijā sagatavotiem spēlētājiem.

"Turpināsim cīnīties, lai Latvijas pilsonis Latvijas čempionātā tiktu uzskatīts par vietējo. Vienmēr esmu ieņēmis neitrālu pozīciju pret LFF lēmumiem, vienmēr esmu centies izvairīties no intrigām ap LFF lēmumiem un jautājumiem, bet šis solis no viņu puses ir absurds un to loģiski nevar izskaidrot. Vakardien spēlētājs ir Latvijas pilsonis un vietējais, bet šodien jau viņš skaitās kā iebraucējs. Tas ir smieklīgi, ka ar šādu lietu mēs saskaramies," pauž Zuntners.