Vailders apstiprina, ka WBC čempiona jostu aizstāvēs pret Brīzīli

"Esmu laimīgs, ka man būs iespēja no ceļa novākt obligāto pretendentu, jo tie ir kā mušas, kas lido apkārta galvai un mani nomāc. Esmu aizņemts, man ir lietas, kuras gribu paveikt. Gribu viņu novākt no ceļa, es sadragāšu šo mušu," otrdien notikušajā preses konferencē daiļrunīgs bija Vailders.

"Gribu to WBC titulu. Nebaidos parādīties ringā un censties tikt pie lielās iespējas. Zinu, ka tāda nāks kamēr vien būšu uz pareizā ceļa," pauda Brīzīle.

Pašlaik 33 gadus vecais Vailders uzvarējis 40 no 41 cīņas, 39 dueļus noslēdzot ar nokautu. Tikmēr viņa vienaudzis Brīzīle uzvarējis 20 no 21 cīņas, 18 no tām noslēdzot ar nokautu.