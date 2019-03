Neapmierinātība ar sevi, zems pašvērtējums, bailes, nedrošība ir 21. gadsimta kaite, kas, paradoksāli, tikai saasinās, kad mēģinām no tās atbrīvoties. Diemžēl, tas nav iespējams, jo šie visi, it kā negatīvie aspekti, ir cilvēka bioloģiskajā sistēmā iebūvēti aizsargmehānismi, bez kuriem cilvēks kļūtu destruktīvs un pilnībā novērstos no izdzīvošanas instinktiem.