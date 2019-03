Kuras Zodiaka zīmes visbiežāk iekuļas nepatikšanās uz ceļa?

Lai arī Jaunava ir skrupuloza un pedantiska zīme, kas ir izslavēta ar spēju analītiski apskatīt jebkuru situāciju, uz ceļa tas īpaši nepalīdz - šīs zīmes pārstāvji ir atkarīgi no kontroles, un doma par to, ka tie nespēj pilnībā paredzēt to, kas notiek uz ceļa, iedzen tos zināmā histērijā. Jaunavas ir tipiski "straujie bremzētāji" - tās asi reaģē uz to, kas notiek priekšā, aizmirstot apskatīties aizmugurē.