"Tele2", LMT, "Bite Latvija" un "Lattelecom" noteikti stingrāki nosacījumi telefona numuru izmantošanai

Tostarp regulators pēc savas iniciatīvas anulēs elektronisko sakaru komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem pakalpojuma numuriem, ja komersants sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai SPRK noteiktajā termiņā 100% apmērā nebūs sācis to lietošanu. Savukārt numerācijas lietošanas tiesības uz trim vai vairāk nacionālajiem numuriem SPRK anulēs, ja komersants sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai regulatora noteiktajā termiņā nebūs sācis to lietošanu 30% apmērā.