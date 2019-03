10. aprīlī no plkst.11:00 līdz 15:00 un no 16:00 līdz 20:00 māksliniece Alise Ķīnaste ielūdz uz akvareļu darbnīcu, kur būs iespēja apgūt akvareļu tehnikas pamatus - pludināt, šļakstīt, pleķot, ļauties un sagleznot vairāk kā 10 dažādu izmēru un veidu darbus, noslēgumā labāko ierāmējot. Akvarelim piemīt tā lieliskā īpašība radīt skaistas nejaušības - gluži kā dzīvē, kad viss patiesi svarīgais slēpjas mazajās lietās, bet, lai tās spētu ieraudzīt, ir mazliet jāuzdrošinās, jāmeklē, jāprovocē situācija. Akvareļu darbnīca ir iespēja atslēgties no ikdienas rūpēm, lai vairākas stundas domātu par ļoti svarīgām lietām - krāsu laukumiem, šļakatām un triepieniem, kā arī pasmietos, kļūdītos un priecātos par īpaši labi izdevušos pleķīti. “Apgūsim tehnikas pamatus, pludināsim, šļakstīsim, pleķosim, darīsim nepareizi un darīsim pareizi, iemācīsimies dažus trikus un noslēpumus. Un galvenais - labi pavadīsim laiku, aizpludināsim ziemas rūpi, lai pavasarī iesoļotu ar jaunu prasmi un paša radītu akvareļu gleznu pie savas sienas. Mājās dosieties ar gatavu, ierāmētu savu veiksmīgāko akvareli un čupu citiem noderīgiem pleķiem. Līdzi nav jāņem it nekas, viss iekļauts cenā, arī priekšzināšanas nav nepieciešamas!” – aicina Alise Ķīnaste. Pieteikšanās nodarbībai uz e-pastu alise.kinasta@gmail.com. Dalības maksa 65 EUR (cenā iekļauti materiāli).