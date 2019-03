Šonedēļ vairāki cilvēki aizturēti par dronu lidināšanu virs militārajiem objektiem

Savukārt ceturtdien NBS netālu no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas identificēja bezpilota lidaparātu, kas bija ielidojis lieguma zonā - tuvāk par 500 metriem no militārā objekta. Militārā policija aizturēja bezpilota lidaparāta operatorus, kuri tālāk tika nodoti Valsts policijai.

"Aicinu iedzīvotājus būt uzmanīgiem, kā arī ievērot un respektēt noteikumus, kas regulē bezpilota lidaparātu lidojumus virs militārajiem objektiem, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, kas var ietekmēt drošību, kā arī neradītu zaudējumus lidaparātu īpašniekiem," uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Tajos, piemēram, paredzēts aizliegums veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus virs militārajiem objektiem un to tuvumā, virs lidlaukiem un citas kritiskās infrastruktūras.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem bezpilota gaisa kuģi lidojumus veic noteiktā attālumā no militārās infrastruktūras objektiem, kuri tiek izmantoti NBS vajadzībām, izņemot gadījumus, kad lidojums ir saskaņots ar NBS. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 metriem no karakuģiem ostas akvatorijā un jūrā un neveic gaisa telpas aizliegtajās zonās, īslaicīgi rezervētajās zonās un īslaicīgi norobežotajās zonās, kas izveidotas bruņoto spēku vajadzībām to aktīvās darbības laikā.