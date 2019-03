Eksperts: Visvairāk deputātu vietas EP vēlēšanās varētu iegūt "Jaunā Vienotība"

To viņš skaidroja ar dažādiem faktoriem, no kuriem viens ir emigrācija. Savukārt, piemēram, ZZS vēlētāju ietekmētu EP deputātes Ivetas Grigules "sāga" un līdzšinējais darbs, kas varētu likt šaubīties par nepieciešamību iet vēlēt un radīt neskaidrību - par kādu ZZS kandidātu vēlēt?

Savukārt eiroskeptiķi kopumā varētu iegūt 21% vietu EP, līdz ar to šiem spēkiem, kopā ar sociāldemokrātiem un ETP būtu jau 64%. Tikmēr Eiropas Liberāļu un demokrātu alianse varētu iegūt no 10% līdz 13% vietu.

No visiem kandidātiem 69,5% ir vīrieši, bet 30,5% ir sievietes. Lielākā daļa jeb 27,6% kandidātu ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, savukārt 22,8% kandidātu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, bet 21,5% - vecumā no 41 līdz 50 gadiem.